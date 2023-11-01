Производство "Лада Ларгус" возобновится в 2024 году в Ижевске

Компания "АвтоВАЗ" рассказала, как идёт перенос производства "Лада Ларгус" в Удмуртию.Производство "Лада Ларгус" возобновится во втором квартале будущего года в Ижевске, пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.
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