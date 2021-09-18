Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин призвал к усилиям для стабилизации обстановки в Афганистане и к диалогу со всеми афганскими сторонами

Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня заявил о необходимости усилий для содействия скорейшей стабилизации обстановки в Афганистане, вовлечения Афганистана в диалог и помощи афганскому народу в преодолении трудностей.

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