Си Цзиньпин призвал к усилиям для стабилизации обстановки в Афганистане и к диалогу со всеми афганскими сторонами

Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня заявил о необходимости усилий для содействия скорейшей стабилизации обстановки в Афганистане, вовлечения Афганистана в диалог и помощи афганскому народу в преодолении трудностей.