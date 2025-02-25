В ГА ООН резко сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине

Число поддерживающих резолюцию по Украине стран ГА ООН снизилось с 141 до 93 Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года снизилось с 141 до 93, передает РИА Новости.