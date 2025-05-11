Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны Киева

Украина предприняла масштабные атаки по российской территории после предложения Москвы о перемирии в майские дни, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к журналистам в воскресенье, 11 мая 2025 года.
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