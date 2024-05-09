Продлевая вечность.

В канун Международного дня памятников и исторических мест труженики РСЦ и хозяйственного цеха ОАО ´Белшина´ провели работы по благоустройству братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска ´Вечный огонь´ в поселке Еловики.