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Царьград

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Путин приветствовал гостей на концерте "Мы вместе" в Костроме

Путин приветствовал гостей на концерте "Мы вместе" в Костроме

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Мы вместе" в Костроме, который стал финальным мероприятием всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России".

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