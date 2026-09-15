Более 55 тысяч лифтов заменили в Москве по программе капитального ремонта

Свыше 55 тысяч новых лифтов установили в Москве по программе капитального ремонта жилых домов. Об этом сообщил глава управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы Максим Коробков.
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