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Генерал Попов рассказал, какие задачи будут выполнять бойцы из Северной Кореи

Генерал Попов рассказал, какие задачи будут выполнять бойцы из Северной Кореи

Первое видео якобы с северокорейскими солдатами на полигоне на Дальнем Востоке появилось в пятницу, 18 октября.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
сейчас и бурят и эвенков и других ускоглазых будут выдавать за корейцев не верти этим фейкам  корейцев на украине не будет а будут китайцы и значительно больше чем корейцев
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вот что трудно представить - это участие в СВО киргизов, казахов &quot;и т.д.&quot;...  А корейцев-военных, прибывших в Россию, уже даже по ТВ показали.
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2 час.
Надежда
Не бойся, зеля, тебя корейцы убьют... не больно...
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38 мин.

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