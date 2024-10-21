Первое видео якобы с северокорейскими солдатами на полигоне на Дальнем Востоке появилось в пятницу, 18 октября.
Генерал Попов рассказал, какие задачи будут выполнять бойцы из Северной Кореи
Комментарии
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Сергей Трофимов
сейчас и бурят и эвенков и других ускоглазых будут выдавать за корейцев не верти этим фейкам корейцев на украине не будет а будут китайцы и значительно больше чем корейцев
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вот что трудно представить - это участие в СВО киргизов, казахов "и т.д."... А корейцев-военных, прибывших в Россию, уже даже по ТВ показали.
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2 час.
Надежда
Не бойся, зеля, тебя корейцы убьют... не больно...
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38 мин.
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