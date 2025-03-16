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Представитель МИД Украины назвал Лукашенко тараканом за слова о Зеленском

Представитель МИД Украины назвал Лукашенко тараканом за слова о Зеленском

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко тараканом за его нелестный отзыв о Владимире Зеленском.

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