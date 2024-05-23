Как оставаться в хорошей форме, если лень идти в спортзал: 5 лайфхаков

«Я не занимаюсь спортом» — говорят стройные люди, и многие не понимают, как это происходит. Если оставить за рамками вопрос о генетике и тех кому реально повезло, скорее всего дело окажется в образе жизни.
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