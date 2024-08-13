Производители и ретейлеры электроники просят отменить предустановку RuStore

Магазины электроники и производители смартфонов обратились в правительство с предложением не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK, пишет «Ъ».
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