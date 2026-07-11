Сердце скажет спасибо: кардиолог Киикова назвала самый полезный овощ

Кардиолог назвала свеклу незаменимым продуктом для здоровья сердца.Свекла может стать доступным и эффективным средством защиты сердечно-сосудистой системы, заявила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Альбина Киикова в интервью «Ленте.
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