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Скалони о сборной Аргентины: «Команда играет не так плохо, как говорят люди. Наверное, мы сделали что-то правильно, раз достигли полуфинала ЧМ»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о критике в адрес команды. В полуфинале чемпионата мира-2026 южноамериканская команда встретится со сборной Англии .

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