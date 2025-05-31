Прогнулся под майданщиков, обставив как победу: Вучич объявил о досрочных выборах

В ходе визита в сельскую местность и посещения ярмарки, президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных выборов сразу же после того, как в стране закончится подготовка к международной выставке ЭКСПО 27.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии