О том, что мы с ними разные, написано много, иногда талантливо, иногда не очень, иногда даже околонаучно.
Почему у них не получится.
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
И всё-таки мы - славяне. А не получится у других, потому что... Прислушайтесь к Н.Языкову: "Нас мало, но ведь мы - СЛАВЯНЕ"/ Удар наш меток и тяжёл". Англо-саксов первых переломим.
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1 д.
ИО
Игорь Овчаренко
Хорошо бы больше делать ,а не пустословить.Где результаты?
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1 д.
Александр
Хрень какая-то. Задорновщиной пахнет.Нынешний человек не поймёт,что говорил его предок 15-16 века,не говоря о более ранних веках.https://drevlit.ru/drevslav_slovar.html#
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1 д.
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