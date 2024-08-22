Почему у них не получится.

АК

Александр Каплуненко

И всё-таки мы - славяне. А не получится у других, потому что... Прислушайтесь к Н.Языкову: "Нас мало, но ведь мы - СЛАВЯНЕ"/ Удар наш меток и тяжёл". Англо-саксов первых переломим.