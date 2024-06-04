Стало известно, как Брэд Питт отреагировал на отречение от него дочки

Любимая женщина актера помогает справиться с постигнувшим его ударом. Брэду Питту понадобится время,чтобы смириться с ситуацией LEGION-MEDIAНовость о том, что Шайло, старшая из биологических детей Брэда Питта не пожелала больше носить его фамилию, стала для актера чрезвычайно болезненным ударом.
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