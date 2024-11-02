16 невероятных портретов американских индейцев в ритуальных костюмах

Фотограф Крейг Варжабедян (Craig Varjabedian) путешествует по резервациям, общается с индейцами и делает серии снимков, которые должны запечатлеть и сохранить для потомков культуру и магию древних индейских племен.
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