Китайцы делают плохо, но наши — не делают вообще

Поучительная история от боулинг-магната, владеющего крупной сетью боулинг-ресторанов. Когда из-за санкций американское оборудование для боулинга стало труднодоступным, он попробовал заменить его китайским и получил проблемы, которые вылились более чем в 45 млн потерянных рублей.
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