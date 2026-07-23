Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио путь к завершению конфликта на Украине

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал состоявшиеся Маниле переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
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