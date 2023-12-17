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Канселу об 1:1 с «Валенсией»: «У «Барсы» были моменты, чтобы забить еще 2-3 гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца»

Канселу об 1:1 с «Валенсией»: «У «Барсы» были моменты, чтобы забить еще 2-3 гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца»

«У нас были моменты, чтобы забить еще два-три гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца.

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