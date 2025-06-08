Новые большие и красивые фрески нашли в Помпеях, они изображают свиту Диониса, бога вина

﻿﻿Это место было раскопано более 200 лет назад, и, к счастью, фрески не были повреждены. Новость об открытии Помпеи становится все более распространенной и вызывает зависть у людей, но мало кто устанет от такого прекрасного зрелища! недавние раскопки в Помпеях обнаружили части большого дома.