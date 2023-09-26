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Экс-судья Федотов считает, что Баринову нужно было дать 2 желтые в игре с «Зенитом»: «Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела»

Экс-судья Федотов считает, что Баринову нужно было дать 2 желтые в игре с «Зенитом»: «Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела»

Экс-арбитр высказался о матче «Локомотива» с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ. «Москалев не показал несколько желтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо».

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