Александр Ширвиндт при жизни рассказал, как чуть не развелся с женой из-за рыбалки

Рыбалка – страсть, которая может стать настоящим испытанием даже для крепких семейных уз. Так, знаменитый артист и бывший президент Академического театра сатиры Александр Ширвиндт при жизни поделился удивительной историей, когда его увлечение рыбалкой чуть не привело к разрыву с супругой Натальей.