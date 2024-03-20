Александр Ширвиндт при жизни рассказал, как чуть не развелся с женой из-за рыбалки

Рыбалка – страсть, которая может стать настоящим испытанием даже для крепких семейных уз. Так, знаменитый артист и бывший президент Академического театра сатиры Александр Ширвиндт при жизни поделился удивительной историей, когда его увлечение рыбалкой чуть не привело к разрыву с супругой Натальей.
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