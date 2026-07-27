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Татар-информ

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ЭСК РФС: Буланов должен был удалить Барриоса за удушающий захват Умярова

ЭСК РФС: Буланов должен был удалить Барриоса за удушающий захват Умярова

Фото: spartak.com Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение главного арбитра Евгения Буланова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти).

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