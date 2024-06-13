Процесс вывода российского миротворческого контингента из Карабаха завершен -- Минобороны Азербайджана

Баку, 12 июня /Синьхуа/ -- Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, размещенного на территории Азербайджана в соответствии с заявлением, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года, завершился.
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