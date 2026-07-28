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Газета.ру

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ВАС: украинские аграрии призвали Корецкого спасти отрасль из-за блокады портов

ВАС: украинские аграрии призвали Корецкого спасти отрасль из-за блокады портов

Всеукраинский аграрный совет (ВАС), представляющий интересы более 1,4 тысячи агропредприятий Украины, призвал премьер-министра страны Сергея Корецкого принять антикризисные меры из-за прекращения работы черноморских портов.

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