В Госдуме раскрыли мошенническую схему с фейк-аккаунтами блогеров

Депутат ГД Немкин: Мошенники обманывают детей с помощью фейк-аккаунтов блогеров Мошенники с помощью фейк-аккаунтов блогеров предлагают детям участвовать в «конкурсах» с обещанием дорогих призов, после чего становятся жертвами обмана.
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