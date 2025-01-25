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В Госдуме раскрыли мошенническую схему с фейк-аккаунтами блогеров

В Госдуме раскрыли мошенническую схему с фейк-аккаунтами блогеров

Депутат ГД Немкин: Мошенники обманывают детей с помощью фейк-аккаунтов блогеров Мошенники с помощью фейк-аккаунтов блогеров предлагают детям участвовать в «конкурсах» с обещанием дорогих призов, после чего становятся жертвами обмана.

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