С 1 октября в Московском зоопарке для посетителей меняется расписание

Изменения в расписании работы связаны с сокращением светового дня.С 1 октября из-за сокращения светового дня в Московском зоопарке для посетителей меняется расписание, об этом сообщается на сайте зоопарка.
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