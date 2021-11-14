Что из себя представляет то, что ошибочно именуется государством Украина, отлично иллюстрирует список лиц, которые ему угрожают и, которым запрещён въезд на территорию, где обитают свидомые тварины (животные).
Опасный Русский Мир. Умерли, но продолжают угрожать Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НИКОЛА ЧИРКОВ
УКРАИНЫ не было, нет и не должно быть, эта страна называется РУСЬЮ. УКРАИНА это МУТАНТЫ ЗАПАДНОГО ФАШИСТСКОГО БАНДЕРШТАТА. Все названия УКРАИНА должны быть стёрты в любых источника информации, как это делали в ЕГИПТЕ, звериным МУТАНТАМ укропитекам не должны оставлять благородные человеческие имена ГЕНАЦИДНИКАМ нет места в человеческом обществе.
Ответить
20 час.
Иришка
НИКОЛА ЧИРКОВ
УКРАИНЫ не было, нет и не должно быть, эта страна называется РУСЬЮ. УКРАИНА это МУТАНТЫ ЗАПАДНОГО ФАШИСТСКОГО БАНДЕРШТАТА. Все названия УКРАИНА должны быть стёрты в любых источника информации, как это делали в ЕГИПТЕ, звериным МУТАНТАМ укропитекам не должны оставлять благородные человеческие имена ГЕНАЦИДНИКАМ нет места в человеческом обществе.
есть только Рассея????
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии