Опасный Русский Мир. Умерли, но продолжают угрожать Украине

НИКОЛА ЧИРКОВ

УКРАИНЫ не было, нет и не должно быть, эта страна называется РУСЬЮ. УКРАИНА это МУТАНТЫ ЗАПАДНОГО ФАШИСТСКОГО БАНДЕРШТАТА. Все названия УКРАИНА должны быть стёрты в любых источника информации, как это делали в ЕГИПТЕ, звериным МУТАНТАМ укропитекам не должны оставлять благородные человеческие имена ГЕНАЦИДНИКАМ нет места в человеческом обществе.