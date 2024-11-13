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Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции

Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции

В октябре этого года граждане России приобрели в Турции 373 жилых объекта, опередив по спросу других иностранных покупателей В октябре 2024 года россияне в 31-й раз подряд возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции.

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