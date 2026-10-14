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Аргументы и Факты

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ЕК засекретила сценарии применения ИИ для защиты от кибератак

ЕК засекретила сценарии применения ИИ для защиты от кибератак

Кибербезопасное подразделение Европейской комиссии подготовило инициативу по применению искусственного интеллекта для противодействия наиболее опасным хакерским вторжениям.

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