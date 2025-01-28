Русский компас Фото: Avia.pro. Как мечты о красивой жизни разрушились о суровую реальность.
"Здесь всё против тебя": русский мужик показал, как собирает бутылки в Европе
Комментарии
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валентина бобкова
а работать этот собиральщик бутылок не пробовал? живет и получает пособие- и вот это его предел!все,кто работают,здесь живут!стыдно за таких мерзавцев ленивых!
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Очередной еб@нутый, по другому и не скажешь! Не хочем жить как человек в России, пусть живёт как говночист, но зато в Европе! Это его выбор, ему с этим дальше жить!
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10 час.
СП
Светлана Позднякова
Ильдус,👍👍👍🤣🤣
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6 час.
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