"Здесь всё против тебя": русский мужик показал, как собирает бутылки в Европе

а работать этот собиральщик бутылок не пробовал? живет и получает пособие- и вот это его предел!все,кто работают,здесь живут!стыдно за таких мерзавцев ленивых!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Очередной еб@нутый, по другому и не скажешь! Не хочем жить как человек в России, пусть живёт как говночист, но зато в Европе! Это его выбор, ему с этим дальше жить!