Посмотрите, как брошенный бульдозер Caterpillar возвращают к жизни спустя много лет

Видеоролики с оживлением старой брошенной техники всегда привлекали много внимания. Есть что-то магическое в том, как простоявший несколько десятилетий автомобиль вновь оживает, наполняя всё вокруг дымом выхлопных газов и шумом работы двигателя.
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