Почему столько разводов? Ответ только один и он вам не понравится

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Lanka Lankina
Отвратительные метафоры, "шутки-прибаутки". Неприятный осадок после прочтения (речь не о смысле, а о подаче, способе выражать свои мысли. Уж извини, автор. Притом, что я совсем не "кисейная барышня", и оценка по-доброму).

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