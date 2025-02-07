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Военный эксперт Меркурис: США уберут Зеленского и закроют проект «Украина»

Военный эксперт Меркурис: США уберут Зеленского и закроют проект «Украина»

Администрация Трампа готовится закрыть украинский проект, заявил военный эксперт Александр Меркурис.США перестали вести публичное общение с Владимиром Зеленским, его не позвали на президентскую инаугурацию Дональда Трампа.

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