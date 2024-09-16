Coolray в топе или базовый Atlas? — Выбираем правильный Geely

Кто не метался в муках выбора – максимально оснащенная модель классом ниже или базовая версия более престижной модели? Еще больше решение осложняет тот факт, что разница в цене между ними обычно минимальная.
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