Психолог Васильева перечислила признаки ревности ребенка к брату или сестре

У него могут возникнуть перепады настроения Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева в разговоре с РИАМО сообщила, что ревность у ребенка по отношению к брату или сестре может проявляться в открытой, скрытой либо закрытой форме.
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