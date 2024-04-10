Психолог Васильева перечислила признаки ревности ребенка к брату или сестре

У него могут возникнуть перепады настроения Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева в разговоре с РИАМО сообщила, что ревность у ребенка по отношению к брату или сестре может проявляться в открытой, скрытой либо закрытой форме.