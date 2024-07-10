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МСУТ СК РФ: возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане

МСУТ СК РФ: возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

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