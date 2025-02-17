Hyundai хочет вернуть свой завод в России. Что там будут выпускать?

По данным южнокорейских СМИ, телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вновь побудил южнокорейский бизнес начать обсуждать перспективы возвращения на российский рынок, при условии отмены санкций.
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