Popcaketv

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Это враги! Олег Газманов прокомментировал информацию о том, что его высказывания проверяет полиция

Это враги! Олег Газманов прокомментировал информацию о том, что его высказывания проверяет полиция

Совсем недавно на Олега Газманова началась информационная атака. Он некоторое время назад негативно высказывался о людях, которые не хотят делать прививки от коронавируса, и говорил о том, что их всех необходимо как-то изолировать от общества.

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