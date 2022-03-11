Это враги! Олег Газманов прокомментировал информацию о том, что его высказывания проверяет полиция

Совсем недавно на Олега Газманова началась информационная атака. Он некоторое время назад негативно высказывался о людях, которые не хотят делать прививки от коронавируса, и говорил о том, что их всех необходимо как-то изолировать от общества.
Совсем недавно на Олега Газманова началась информационная атака. Он некоторое время назад негативно высказывался о людях, которые не хотят делать прививки от коронавируса, и говорил о том, что их всех необходимо как-то изолировать от общества.
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