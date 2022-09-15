Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, — Антонов

Россия считает, что западные «кураторы Киева» не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.