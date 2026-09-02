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В Алтайском крае действует реестр семейных предприятий

В Алтайском крае действует реестр семейных предприятий

Он поможет адаптировать меры поддержки семейного бизнеса В Алтайском крае утвердили порядок признания субъектов малого и среднего предпринимательства семейными предприятиями и включения сведений о них в региональный реестр, сообщает пресс-служба правительства региона.

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