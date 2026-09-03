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Врач Павлова объяснила особенности эндометриоза и сложности его диагностики

Эндометриоз представляет собой заболевание, при котором клетки внутреннего слоя матки — эндометрия — выходят за пределы маточной полости и начинают расти на других органах.

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