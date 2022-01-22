«Селтикс» не смогли забросить с игры в последние 7 минут матча с «Блэйзерс», уступив 4 очка

«Бостон» в пятницу потерпел домашнее поражение от «Портленда» (105:109). За 7 минут 19 секунд до завершения четвертой четверти «Селтикс» после аллей-упа Гранта Уильямса повели со счетом 100:89, но это стало для команды последним попаданием с игры.