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«Селтикс» не смогли забросить с игры в последние 7 минут матча с «Блэйзерс», уступив 4 очка

«Бостон» в пятницу потерпел домашнее поражение от «Портленда» (105:109). За 7 минут 19 секунд до завершения четвертой четверти «Селтикс» после аллей-упа Гранта Уильямса повели со счетом 100:89, но это стало для команды последним попаданием с игры.

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