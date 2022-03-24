ФХР готовит иск по затратам на организацию МЧМ-2023: «Это общепринято. Когда в Швейцарии и Беларуси отменялись ЧМ, им выплачивалась компенсация»

ФХР готовит иск по затратам на организацию молодежного чемпионата мира-2023. Об этом сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.

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