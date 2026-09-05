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Дразнили в школе, а мир потом боготворил: 80 лет назад родился Фредди Меркьюри

Дразнили в школе, а мир потом боготворил: 80 лет назад родился Фредди Меркьюри

www.globallookpress.com/Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com 5 сентября 2026 года рок-музыканту Фредди Меркьюри могло исполниться 80 лет.

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