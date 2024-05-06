Он сам загорелся, мы не проковыривали

В Берлине загорелся оборонный завод. БЕРЛИН, РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.
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