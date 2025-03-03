В Приморье назначен новый глава следственного комитета

По указу президента Владимира Путина Эдуард Трубчик, ранее занимавший пост первого заместителя Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, возглавил СУ СК РФ по Приморскому краю.
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