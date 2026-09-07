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В ДТП с грузовиками и легковушками в Ленобласти пострадали взрослый и ребенок

На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, включая два грузовика и несколько легковых автомобилей.

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