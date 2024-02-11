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CAR

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Названы все плюсы и минусы нового кроссовера Geely Atlas

Названы все плюсы и минусы нового кроссовера Geely Atlas

В 2024 году на российском автомобильном рынке в продаже появился новый кроссовер Geely Atlas, который не станет заменой ранее представленной версии Pro, а будет реализовываться параллельно с новой моделью.

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