Названы все плюсы и минусы нового кроссовера Geely Atlas

В 2024 году на российском автомобильном рынке в продаже появился новый кроссовер Geely Atlas, который не станет заменой ранее представленной версии Pro, а будет реализовываться параллельно с новой моделью.
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